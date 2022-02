La inclusió de Vallnord - Pal Arinsal reforça la candidatura de país per al Campionat del Món de 2027

PalLa candidatura per acollir els Campionats del Món d'esquí alpí del 2027, que lidera Grandvalira-Ensisa, té la voluntat de ser el més inclusiva possible i esdevenir una autèntica candidatura de país. Al fet que part de les activitats lúdiques es realitzin a Andorra la Vella, avui s'ha donat a conèixer la inclusió de Vallnord-Pal Arinsal en la proposta esportiva en un acte que s'ha celebrat aquest migdia al restaurant del Coll de la Botella. A ningú se li escapa que aquest acord és un pas més en la integració d'Ensisa i Emap en la nova Setap360, que agrupa les dues societats.

La cònsol major de la Massana i presidenta d'Emap, Olga Molné, que ha estat qui primer ha pres la paraula, ha destacat que "per a l'estació i per a la parròquia és molt important aquesta inclusió". A més a més, la màxima dirigent massanenca ha posat en relleu que, en cas de guanyar la proposta andorrana, "una part dels participants s'allotjaran a la nostra parròquia amb el que això suposa per al sector hoteler".

Tot seguit, ha intervingut el director general de la Candidatura, David Hidalgo, qui ha posat en relleu les instal·lacions de Vallnord - Pal Arinsal i ha destacat que "no només estem realitzant una candidatura àmplia i de país, sinó que a més a més és tècnicament viable". En aquest sentit, Hidalgo ha explicat que "ja hem rebut el primer input escrit de la FIS i és molt esperançador, perquè només fa referència a detalls secundaris i de comunicació i veu bé tot l'apartat tècnic del qual hem presentat". D'altra banda, el director general ha destacat que "diversificar les seus és important perquè en total, hem calculat que seran necessàries 55.000 nits d'hotel i ens necessitem tots per assumir-ho".

Inversió de prop de 2 milions d'euros

El director general de Vallnord - Pal Arinsal, Josep Marticella, ha explicat que les pistes escollides per formar part de la candidatura seran la de l'Estadi Joan Carchat i la de la Font Roja, que acolliran les proves classificatòries d'eslàlom, gegant i paral·lel. Per tal que estiguin en òptimes condicions, Marticella ha afirmat que "caldrà fer una inversió d'entre 1,5 i 2 milions d'euros" que servirà per "ampliar les pistes on sigui necessari, i millorar les connexions per tal que en la resta de l'estació es pugui mantenir l'activitat". El director de Vallnord - Pal Arinsal ha afegit que "instal·larem també una nova xarxa de fibra òptica per tal de millorar la connectivitat".

Finalment, el cònsol major de Canillo i president d'Ensisa, Francesc Camp, ha ressaltat que "aquesta és una prova més que la integració entre les dues societats ja està funcionant" i ha aprofitat per felicitar a la delegació andorrana als Jocs de Beijing tot afirmant que "els resultats històrics també són molt positius per a la nostra candidatura, perquè és una pota més de l'aposta per l'esquí com a Esport Nacional". Camp ha destacat que "la vessant professional juntament amb el premi per a l'esquí escolar per part de la FIS, reforcen la candidatura de país que presentem". Hidalgo ha apuntat que "tenim una gran oportunitat perquè a la Federació Internacional hi ha hagut un canvi i pot ser positiu que es vulgui apostar per quelcom nou, com som nosaltres, enlloc de destinacions clàssiques". El redactat definitiu del projecte s'enviarà a la FIS abans de l'1 de març.