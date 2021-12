Els infants de l'afer del vel ja tenen un centre alternatiu

Escaldes-EngordanyLa nena i el seu germà afectats pel cas del vel ja tenen una escola alternativa a la qual anar. Tal com ha explicat aquest dimarts la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la família ha obtingut un canvi de centre i d'aquesta manera els menors podran anar a l'escola andorrana d'Escaldes-Engordany. De moment, però, aquests dos infants continuen sense anar a escola.

Vilarrubla ha recordat que el cas es troba en mans del ministeri d'Afers Socials i que s'han fet "totes les accions prop de la família" tot i que "malauradament" els dos infants encara no assisteixen a classe. L'afer, però, ha avançat, ja que s'ha aconseguit aquest canvi de centre tot i que encara "no han retornat" i, per tant, segueixen les negociacions perquè com més aviat millor els dos menors puguin reprendre l'activitat lectiva. De fet, Vilarrubla ha manifestat que s'està "acompanyant" la família perquè sigui possible aquesta escolarització.

Qüestionada sobre si el retorn seria després de les vacances de Nadal, la titular d'Educació ha manifestat que "tant de bo fos abans", ja que ha recordat que cada dia que els infants poguessin anar a classe és "important".