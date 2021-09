Els infants sahrauís diuen adéu al seu estiu andorrà

Andorra la VellaEl 3 de setembre de 2011...

El Prat del Roure ha estat l'escenari del comiat que han fet les famílies als nens i les nenes sahrauís que han estat durant tot l'estiu acollits a Andorra. L'autobús els ha de portar al l'aeroport i d'allí un avió en destinació als camps de refugiats. S'emporten amb ells les vivències d'aquests dos mesos, però també una maleta plena de material escolar, menjar, roba i diners per repartir entre els seus familiars. La seva estada també ha servit per passar una revisió mèdica i posar remei a algunes de les carències sanitàries que tenien.Text: Vint-i-quatre infants d'entre sis i tretze anys procedents dels camps de refugiats sahrauís han dit adéu aquest dissabte a la tarda a les famílies que els han acollit a Andorra durant tot aquest estiu. Marxen després d'haver participat en activitats lúdiques i esportives, però sobretot amb una revisió sanitària que ha permès detectar i posar cura a malalties com càries, otitis, vista o anèmia. La presidenta de l'Associació d'Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps), Carme Bardina, ha explicat que la revisió mèdica ha estat, com cada any, un dels aspectes fonamentals de l'estada dels nens i les nenes sahrauís.

A casa tornen amb un bagul ple de vivències i d'experiències, però també amb farcells de 30 quilos plens de menjar, material escolar, joguines, roba d'abric i diners. Tal com ha recordat Bardina, 'les famílies sahrauís amb 100 euros poden viure quatre mesos'.