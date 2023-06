La 'influencer' Andrea Garte es trasllada al Principat

Andorra la VellaLa influencer Andrea Garte, que també regenta un negoci de sabates, ha anunciat en un vídeo titulat 50 cosas sobre mí que es mudarà pròximament al Principat. Tot i haver assegurat que l'empresa no canviarà de país i que continuarà pagant a Espanya, explica que ha estat una decisió presa per "nombrosos motius". La reacció de molts seguidors no ha estat positiva i els comentaris han estat desactivats al vídeo.

Cal afegir que la tiktoker va protagonitzar fa poc una polèmica per la seva forma de presentar una oferta de treball per a buscar algú que l'ajudés: "potser aquesta persona només vol agafar idees gratis".