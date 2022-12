Els 'influencers', principal causa de l'arribada massiva de temporers

Andorra la VellaMarcelo Ponce, coordinador del col·lectiu 'Argentinos en Andorra', ha estat entrevistat aquest matí al programa d'RTVA 'Els Matins de la Nacional'. Durant la seva intervenció a l'espai, ha apuntat que han tingut problemes amb alguns 'influencers' que instaven als argentins a venir a Andorra. Molts vídeos van ser publicats per creadors de contingut argentins i això va ser un dels punts clau per entendre la migració massiva.

Segons ha explicat, el motiu principal per explicar el desplaçament d'argentins arreu del món és la situació econòmica d'Argentina. Això, sumat al paper de les xarxes i al fet que alguns argentins pensaven que arribant abans, trobarien feina aviat, han estat els principals ingredients per crear la tempesta perfecta quant a la migració de treballadors de temporada al Principat. Alhora ha aclarit que la responsabilitat no és només dels creadors de contingut, sinó que també és de les persones que buscaven una oportunitat i que han pres la decisió de venir sense una planificació adient.