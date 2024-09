Les informacions de mitjans espanyols sobre la detenció del Rei d'Onlyfans eren errònies

Andorra la VellaMitjans espanyols van publicar erròniament la detenció, empresonament i posterior alliberament de l'espanyol resident a Andorra Sergio Fuentes. La informació no era correcta i va ser replicada per diferents mitjans andorrans, entre els quals es troba Diari ARA Andorra. Sergio Fuentes no va ser ni detingut, ni empresonat i posteriorment alliberat per un cas relacionat amb menors com equivocadament van publicar mitjans espanyols.