Informar sobre drets i deures lingüístics: l'eix principal de la campanya de Govern per promoure el català

Andorra la VellaLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb director del Departament de Política Lingüística (SPL), Joan Sans, ha presentat aquest dilluns la nova campanya per al foment de l'ús de la llengua oficial. L'objectiu de la iniciativa d'enguany és informar sobre la legislació pel que fa als deures lingüístics de les empreses i els drets dels ciutadans.

D'aquesta manera, i tal com ha destacat Riva, la voluntat de la campanya és fer arribar missatges "clars i entenedors", tant als empresaris com a la ciutadania, sobre "els drets dels clients o usuaris de ser atesos en català" i, paral·lelament, dels deures de les empreses pel que fa a "l'atenció al públic, la informació, la documentació i la publicitat en suport físic o digital". A més, l'acció també posa especial èmfasi a remarcar que en els suports virtuals i les xarxes socials també hi ha l'obligació de fer servir el català.

L'eslògan principal de la campanya és 'La llei del català ens dona drets i deures' i també incorpora un missatge de reforç amb la frase 'La llengua és responsabilitat de tothom'. El director del departament ha destacat que la iniciativa d'enguany vol arribar en aquells àmbits de la societat on l'ús del català és menys destacat, així com a la resta de la població per informar-los dels drets lingüístics que tenen.

La campanya preveu un cartell genèric i nou cartells dedicats a sengles articles de la Llei que posen l'accent en els deures de les empreses i els drets dels ciutadans de ser atesos en català. S'han seleccionat els articles més importants en funció del contingut, referent a l'oficialitat del català i als drets i deures lingüístics.

La durada de la campanya s'estendrà nou setmanes: entre aquest pròxim 4 d'octubre i el divendres 2 de desembre. S'ha previst la distribució dels missatges en opis i marquesines, als mitjans de comunicació i al cinema, en autobusos, a les xarxes socials i mitjançant la distribució de fullets informatius i imants a les llars i les empreses del país.

"Esperem que la diversitat de suports i l'amplitud del pla de mitjans compleixin l'objectiu d'informar sobre la legislació referent a la llengua oficial, i ens facin avançar cap a l'assoliment d'un objectiu més ambiciós, que és garantir els drets dels ciutadans i complir els deures lingüístics amb un esperit de corresponsabilitat", ha declarat el director del Departament, Joan Sans.