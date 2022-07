Un ingressat amb ventilació a l'UCI per covid

Andorra la VellaEn la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Eric Jover també ha donat a conèixer que la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 45.326 persones i es registren un total de 44.722 altes. El total de defuncions fins a la data és de 153. El nombre de casos actius se situa en 451 (la setmana passada hi havia 659): hi ha 6 persones ingressades a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell (la xifra es manté estable) i una a l'UCI que requereix ventilació mecànica (el passat dimecres no hi havia ingressats a l'UCI). No hi ha cap aula afectada per vigilància, ni activa ni passiva.