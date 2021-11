Els ingressos per tabac a la duana a l'octubre recuperen la normalitat prepandèmia

Andorra la VellaEls ingressos de la duana per les taxes d'importació del tabac a l'octubre se situen a nivells prepandèmia. Així es desprèn de la nota publicada pel departament de Duana, en la qual figura que durant el mes passat la recaptació va ser de 7.388.638 euros, una xifra quasi idèntica a l'assolida el 2019 abans de la irrupció de la Covid, 7.390.253 euros. Tanmateix, en comparació amb les dades acumulades al llarg de tot l'exercici, aquestes segueixen situant-se per sota del general prepandèmic, amb una disminució dels ingressos del 34,6%.

En comparació a les xifres registrades l'octubre del 2020, les actuals mostren una clara tendència a l'alça amb un augment del 18,5% respecte al mateix període de l'any passat, quan es van recaptar 6.234.432 euros per les taxes d'importació del tabac, en contra dels 7.388.638 euros d'aquest octubre. Tot i això, i de la mateixa manera que amb l'acumulat dels deu primers mesos del 2019, els ingressos des de principis d'any són inferiors als assolits el 2020, concretament un 9,1%, el que representa una diferència de 5.485.894 euros.

Una altra de les dades destacades que es desprenen de la nota del departament de Finances són els ingressos per les taxes d'importacions de combustibles minerals, una recaptació que ja supera per un 29,6% l'assolit durant l'octubre del 2020 i un 7,7% tenint en compte l'acumulat des del gener; una realitat que també es veu reflectida a les benzineres del país amb l'augment del cost dels carburants. Tot i això, els ingressos per combustibles minerals encara queden lluny de les xifres registrades el 2019, concretament es manté una davallada del 20,2% comptant des del gener i una caiguda de l'1,1% respecte a l'octubre abans de la irrupció de la pandèmia.

Quant a la recaptació neta general de la duana, durant el mes passat van registrar uns ingressos de 17.225.483 euros, una dada que tot i situar-se per sota de la recaptació real del mateix període abans de la Covid, cada mes s'hi aproxima més amb només un 1,5% de diferència, el que representa una variació de 266.940 euros. En referència a l'acumulat durant els deu primers mesos del 2021, el contrast d'ingressos s'incrementa fins al 24,9%, havent recaptat 173.289.951 euros el 2019 i 130.099.036 al llarg d'aquest exercici.

Amb tot, si s'observen les dades d'aquest novembre i es comparen amb les copsades el mateix mes del 2020, en plena pandèmia, les xifres milloren. D'aquesta manera, en relació amb els ingressos reals, l'augment és del 18,2%, tenint en compte que l'octubre de l'any passat es van recaptar 14.576.541 euros. D'altra banda, quant a les xifres acumulades els deu primers mesos el creixement és més tímid, amb un 0,9%, passant dels 128.929.389 de l'any passat en aquestes dates als 130.099.036 d'aquest.

Aquestes dades són una mostra de la reactivació i recuperació econòmica que està vivint el país amb la millora de la situació sanitària, l'alleugeriment de les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus i l'aixecament de les restriccions de mobilitat.