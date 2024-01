Inici de les obres de l'Edifici Node

Andorra la VellaAndorra Telecom inicia les obres de l’edifici de la mà de la UTE Cevalls – Locubsa, guanyadora del concurs de construcció de l’edifici, un nou espai integrat a l'àmbit urbà i obert a la ciutadania. El projecte Node destaca per la seva integració sostenible a l'espai urbà, preservant les places públiques actuals i facilitant el flux de vianants entre les zones comercials de l’avinguda Meritxell i de Prada Ramon.

L'espai públic, un compromís amb la ciutadania. L’operadora reafirma el compromís amb la ciutadania cedint gairebé el 50% de la superfície de la parcel·la com a espais públics. Aquesta iniciativa inclou una plaça de més de 1.000 m2 davant de l’Avinguda Meritxell, un espai públic de més de 1.850 m2 davant del C/Sant. Salvador, i un innovador terrat enjardinat de 500 m2, equivalent a la planta de la nova construcció.

El projecte destina prop d'un terç de la superfície interior de l’edifici Node a la ciutadania i altres institucions, incloent-hi més de 2.000m2 per a un espai cultural accessible des de l’Avinguda Meritxell. L’edifici Node utilitzarà estratègies bioclimàtiques per aconseguir una excel·lent eficiència energètica. Amb l'ús de materials de baix impacte mediambiental i la incorporació de la fusta com a element distintiu, el projecte promou una arquitectura sostenible en cada detall. A més, l'edifici serà el primer d'Andorra construït seguint la metodologia europea Level(s) per millorar la sostenibilitat i el comportament mediambiental en totes les fases, des de la concepció fins al funcionament posterior.

El projecte Node, dissenyat pel despatx d’arquitectura Orteu Riba Arquitectes també serà un dinamitzador econòmic i de flux de vianants al centre de la capital del país. Andorra Telecom, abans d'iniciar les obres, ha adoptat la metodologia BIM (Building Information Modelling) per minimitzar impactes i optimitzar recursos al llarg del procés constructiu. El projecte ha comptat des de l’inici amb l’estreta participació i col·laboració del comú d’Andorra la Vella i també dels veïns de la zona, que van formar part del jurat encarregat de seleccionar el projecte guanyador.

Se segueix amb una col·laboració estreta amb el Comú d’Andorra la Vella per al millor desenvolupament de les obres de construcció de l’Edifici Node al centre d’Andorra la Vella, amb la màxima col·laboració i coordinació constant entre les dues parts, Andorra Telecom i el Comú, amb l’objectiu de causar el mínim de molèsties possibles durant les obres. Se seguirà en contacte permanent amb tots ells, i amb la ciutadania en general, per anar informar de l’avanç del projecte. Andorra Telecom establirà un punt de contacte per poder atendre els possibles neguits que el veïnatge pugui tenir durant el transcurs del projecte. Amb l'inici d'aquesta nova fase, Andorra Telecom reitera el seu compromís amb la comunitat, creant un espai modern, sostenible i inclusiu que contribuirà al creixement i al benestar de la societat andorrana.