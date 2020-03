Una iniciativa demana consumir a Andorra un cop finalitzi la crisi

Per les xarxes socials està corrent una iniciativa que demana a la gent, un cop finalitzi la situació de confinament i d' emergència pel coronavirus, que consumeixi en establiments andorrans per tal de poder superar aquesta crisi i tirar endavant l'economia del país. La proposta pretén ajudar les diferents empreses que estan vivint situacions difícils per la manca de vendes, com poden ser totes aquelles relacionades amb el món turístic. El text que s'està compartint per les xarxes és el següent:

' Quan acabi l'emergència del Coronavirus fes una bona acció per la resta de l'any 2020.

Passa les teves vacances a Andorra, menja en restaurants d'Andorra. Dorm en hotels d'Andorra. Visita els llocs turístics ANDORRANS. Compra productes a les botigues Andorranes. Dóna suport a les empreses que han tingut dificultats a causa de la manca de vendes. Tots hauríem de fer-ho. Copieu el text i comparteix. Entre tots donem suport i tirem endavant l'economia ANDORRANA!´