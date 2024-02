Una inspectora de Protecció de Dades va al·legar que no li agrada l'horari per plegar

Andorra la VellaEl Síndic Carles Ensenyat ha mostrat sorpresa pel fet que una de les inspectores de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) que ha dimitit ho hagi fet per l'horari. El Síndic ha destacat que l'horari el pot saber tothom abans d'entrar a treballar perquè és a la web i, al mateix temps, no deixa de ser l'horari "d'una administració pública".

Actualment, la directora i les inspectores de l'Agència són escollides pel Consell General a petició dels grups parlamentaris. Aquest sistema no ha funcionat bé i constantment hi ha problemes. Per aquest motiu, es canviarà el sistema properament. El més probable és que els treballadors passin a ser funcionaris i, per tant, siguin designats amb la convocatòria de places i concurs de mèrits. Així es busca acabar amb la inestabilitat i fer el procés molt més "transparent".