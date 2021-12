La intensa nevada provoca afectacions a la xarxa viària

Andorra la VellaLa intensa nevada d'aquesta passada nit ha provocat greus afectacions a la xarxa viària. Tal com informen des de l'executiu a través de les xarxes socials, en aquests moments la frontera amb França per l'RN-22 resta tallada al trànsit. A més, la circulació de vehicles entre Soldeu i El Pas de la Casa està restringida amb controls policials i s'espera que la situació quedi normalitzada a primera hora de la tarda, segons ha explicat el director del departament de Protecció Civil, Cristian Pons. De fet, moltes de les afectacions i restriccions han estat provocades per vehicles que van quedar atrapats a la carreta i que durant aquest matí "han dificultat la circulació i l'actuació de les màquines llevaneus", ha indicat Pons, qui ha destacat la implicació dels comuns per retirar els vehicles que van quedar atrapats.

El temporal també ha obligat a tallar preventivament diverses carreteres. Aquest dissabte al matí restaven tallats els accessos a Montaup, Sorteny, la Coma de Ransol, Arcalís i el Port d'Envalira, on el COEX està tirs d'allaus preventius. "S'està fent un seguiment tècnic i d'anàlisi de dades constant per veure si s'obren o no", ha comentat Pons.

A banda de la situació complicada a la carretera, també hi ha diverses pistes d'esquí tancades, com Ordino Arcalís, el sector d'Arinsal o el sector Pas de la Casa - Grau Roig. A més, el Funicamp també resta inoperatiu i el domini esquiable de Soldeu - El Tarter només té obertes les cotes baixes. Pel que fa a Naturland, resta oberta parcialment. Cal recordar, que continua el perill d'allaus amb alertes del nivell 5 al nord del país i del nivell 4 a la resta.

Pel que fa a les nevades, des del Servei Meteorològic d'Andorra informen que només en les darreres 24 hores s'han acumulat entre 40 i 50 centímetres de neu nova, i en els darrers tres dies, hi ha acumulacions de més d'un metre de neu de manera generalitzada al nord del Principat. A més, s'espera que al llarg d'aquest dissabte també es puguin acumular fins a 25 centímetres de neu nova als cims del nord. Pons ha confirmat que en un principi, la situació hauria d'anar millorant al llarg d'aquest dissabte, però ha remarcat que el perill d'allaus seguirà present. Amb aquesta situació, Protecció Civil demana a la població que limiti els desplaçaments amb vehicle i també aconsella no realitzar activitats a la muntanya fins que les condicions no millorin. "Hi haurà condicions molt desfavorables per fer activitats a la muntanya", ha remarcat, reiterant que diumenge el mantell de neu també serà molt inestable, i només "aconsellem que s'utilitzin els recorreguts marcats i oberts".

Els diferents departaments i cossos implicats mantenen contacte constant i treballen coordinadament per resoldre la situació. El Govern recomana seguir les indicacions i la informació de la xarxa viària actualitzada facilitada pel departament de Mobilitat, així com els consells i prevencions que indica Protecció Civil a través dels canals habituals. Finalment, Pons ha volgut destacar la gran tasca que està realitzant el COEX amb 20 màquines llevaneu treballant, a banda de les que puguin estar utilitzant els comuns.