Intensos controls per la gent que baixa d'Andorra a Espanya amb tabac i alcohol

Andorra la VellaLluitar contra el turisme de regal de tabac i alcohol. Aquest és el suposat motiu, segons fonts properes al cas, que ha portat un increment important dels controls en els autobusos que baixes des d'Andorra cap a Espanya. La Guàrdia Civil està intensificant la recerca per controlar que no es baixi més alcohol o tabac del permés ja que en aquestes dates hi ha turistes que aprofiten per viatjar a Andorra i adquirir aquests productes per regalar.

Un dels problemes derivats d'aquesta política és que, en alguns casos, passatgers han arribat a perdre l'avió perquè el control ha arribat a allargar-se més de mitja hora. Entre la recerca a l'interior del bus, amb petició de factures dels regals més cars, i l'obertura de totes les maletes, l'afectació final en temps ha estat decisiva per a aquells viatgers que anaven amb el temps just.