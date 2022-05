'Interculturalitat', una exposició per donar a conèixer les realitats culturals

Andorra la VellaLa plaça del Poble d'Andorra la Vella acull des d'aquest dimecres i fins al pròxim 17 de juny l'exposició 'Interculturalitat', una mostra que transmet a través de les paraules totes les cultures que viuen al Principat. L'equip comunal, liderat per la cònsol major Conxita Marsol i les associacions culturals i de residents d'altres nacionalitats al país han estat els encarregats de donar el tret de sortida a l'exposició, la qual pretén "crear cohesió entre les diferents personalitats i comunitats que viuen al nostre país".

Tal com ha indicat Marsol, la mostra, que s'emmarca en la celebració de la setmana de la diversitat a la capital, dona a conèixer al públic "paraules úniques, significatives, en cadascuna de les llengües de les persones que viuen en aquest país i que entre tots hem creat una gran comunitat". La cònsol també ha posat en relleu que per la corporació és important mantenir la celebració i, ha avançat, que de cara a l'edició de l'any vinent, la voluntat és "fer un esforç més gran per fer-ne més difusió". "Que tothom vegi que a Andorra anem tots junts, que volem fer créixer el país i que formem part d'aquesta comunitat", ha dit.

Per la seva banda, el director artístic del Grup de Folklore Casa de Portugal, Josep Lluís Carvalho, ha puntualitzat que la paraula que ha aportat l'entitat és 'Chieira', un mot que significa el poder de la dona quan desfila amb el vestit tradicional a les festes de Viana do Castelo. D'altra banda, des de l'associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela (Aresvpa), Cristhian Di Battista, ha assenyalat que han escollit 'Guarandinga', una paraula "col·loquial" que utilitzen "molt" per expressar qualsevol activitat, des d'una cosa fins a una acció.