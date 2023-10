Interès creixent dels emprenedors espanyols per Andorra

Andorra la VellaGairebé 800 joves espanyols que volen o ja són emprenedors han passat el cap de setmana a Andorra per assistir a l'Andorra Economic Forum, un certamen impulsat per youtubers i emprenedors espanyols que viuen al Principat. En la trobada hi ha hagut una gran varietat de ponents. Des d'economistes com Pablo Gil, Daniel Lacalle, María Blanco, Álex Fusté o Rubén Manso fins a inversors com Álex Bové (Paulson AM) o emprenedors d'èxit com Abel Peña (Bit2Me), Sergi Benet (Meller i Balio), Álvaro González (Team Queso), Euge Oller (Aprende Aprendiendo) i Adriá Solá, entre altres.

La sensació entre els assistents és que Andorra ofereix una multiplicitat d'avantatges per als emprenedors que la fan molt atractiva. I un model fiscal més baix és només un dels motius perquè hi ha molts altres que els emprenedors espanyols valoren tant o més que pagar menys impostos. La seguretat de gent que no vol patir per deixar el cotxe d'alta gamma al carrer o perquè li entrin al pis, la sanitat d'altes prestacions o les opcions d'escolarització gratis en tres idiomes són altres factors vitals perquè hi hagi un gran interès a traslladar-se a Andorra. La inseguretat és una de les principals preocupacions dels emprenedors a Espanya.

"Espanya està perdent talent a dojo. Són molts els joves que volen emigrar davant les dificultats i la falta d'oportunitats que es troben a Espanya", adverteix un directiu expatriat. "Aquí es viu molt bé. Hi ha seguretat, bons serveis i impostos moderats", explica un emprenedor alacantí que s'ha anat recentment amb tota la seva família a Andorra davant l'elevada fiscalitat que aplica Espanya.

I és que no sols són youtubers els que han optat per emigrar a la recerca d'un ambient tributari més raonable. Aquests són tan sols la punta de l'iceberg. Cada vegada són més els professionals altament qualificats -i especialment els emprenedors més joves- que opten per traslladar-se al Principat (entre altres destinacions) per a desenvolupar les seves carreres i fer créixer els seus negocis.