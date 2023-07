La intervenció de BPA ha permès conèixer el presumpte compte de Cierco amb 1,6 milions amagats a la justícia

Andorra la VellaLa documentació trobada dins de BPA després de la intervenció de l'entitat per la mota del FinCEN va permetre saber que presumptament Higini Cierco, juntament amb Joan Pau Miquel, van crear un compte corrent que permetés a la constructora brasilera Camargo Correa evitar el bloqueig judicial dels seus comptes ordenat per les seves activitats delictives a Brasil. El compte impulsat per Cierco i Miquel va estar quatre anys amagat fins a la intervenció del banc i la troballa de la informació del suposat delicte de blanqueig que ha portat al processament d'Higini Cierco, Juan Pablo Miquel, Isabel Sarmiento Fuertes, Crsitina Lozano Bonet, Santiago de Rossellóp Piera, Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González i Josep Antoni Rivero Carrizo. També al directiu de Camargo Correa (l'altre responsable brasiler de la trama va morir) Fernando Dias Gomes.

La constructora brasilera Camargo Correa va reconèixer la seva culpabilitat en la realització de suborns per aconseguir licitacions públiques. Així es va recollir en un acord amb el Govern brasiler. La constructora, que després de l'escàndol i les condemnes va passar a anomenar-se Mover Participaçoes, va establir un sistema dins de BPA per amagar el pagament de suborns utilitzant societats pantalla que tenien comptes en l'entitat andorrana.

El procés contra Camargo Correa al Brasil porta a que el 22 de gener del 2010, es bloqueja i embarga judicialment e! compte bancari r490006 titularitat de SW SOUTHERN INVESTMENT LTD a BPA. Aquesta era una de les societats pantalla que Camargo utilitzava per amagar la trama de suborns i la recepció de capitals. L'ordre d'embargament emesa per la Batllia andorrana arriba sis dies després, el 28 de gener, a l'entitat.

Des de març del 2009, segons recull l'aute de processament "I'entitat BPA i

els Srs. CIERCO, MIQUEL, DE ROSSELLO, SARMIENTO, MAYOL, LAPLANA, RIVERO i LOZANO ja sabien que directius del grup CAMARGO CORREA vinculats als comptes bancaris oberts a BPA havien estat detinguts per presumptes delictes d'associació il·licita, blanqueig de diners, evasió de divises i finançament il·legal de partits polítics, sense que això motivés cap denuncia, declaració o comunicació a les autoritats competents (v.g., UIF, Policia, Fiscalia, Batllia, etc.); motivant, això si, la cooperació amb la defensa del grup CAMARGO CORREA i el lliurament a aquesta de diversa documentació. Igualment, i això també, es decidí comunicar amb els propis clients directius del grup CAMARGO CORREA i al propi grup CAMARGO CORREA".

Amb posterioritat al bloqueig, es realitzaren a favor del compte bancari bloquejat ref. 490006 titularitat de SW SOUTHERN INVESTMENT LTD diverses transferències. En comptes de bloquejar els diners i alertats a les autoritats, la col·laboració de BPA amb Camargo perquè no es poguessin bloquejar els diners porta a que no s'ingressin en aquest compte perquè els diners d'origen suposadament delictiu haurien estat comissats per la Batllia.

Segons l'aute, "aquestes operacions no foren tramitades en forma ni normal ni deguda: ni s'abonaren i bloquejaren els imports referits, ni es retrocediren les transferències ni s'informa l'autoritat Judicial que havia ordenat el control d'aquell compte bancari ni a la unitat d'intel·ligència financera ni a cap altra autoritat". Les transferències venien de Vale Moçambique Do Rio Doce, una multinacional brasilera responsable de les dues majors tragèdies ambientals del Brasil, amb el trencament de la presa del poblat miner de Mariana en 2015 i la de Brumadinho en 2019, on van morir almenys 165 persones i van desaparèixer altres tantes. Les transferències d'entre febrer i setembre del 2010 sumaven més d'1,6 milions d'euros.

L’aute recull que, “poc temps després de rebre l’ordre de la darrera transferència, de 20 de setembre del 2010, els Srs. Higini CIERCO NOGUER i Juan Pablo MIQUEL PRATS obriren -en data 7 d’octubre de l’any 2010- un compte corrent amb número AD91 0006 0002 5112 4365 0263, del qual consta corn a titular INTERVENCIÓ GENERAL (o, el que seria el mateix, l’entitat bancària BPA), essent els representants del compte al moment de la seva obertura els propis Srs. CIERCO i MIQUEL, que es mantingueren corn a

tal fins el dia 2 d’abril del 2015, actuant com a gestor el Sr. RIVERO”.

Aquest compte creat per Cierco i Miquel serà el que s’utilitzi per amagar de la Justícia els 1,6 milions que havien estat enviats a Camargo Correa. Les transferències es van deixar com a ‘pendents’ per evitar que fossin comissades per la Batllia. L’eufemisme que van utilitzar per qualificar-les va ser “condic. dlferents a standard”.

En data 21 de novembre del 2011, les transferències referides per valor d’1,6 milions “foren finalment abonades per ordre dels Srs. CIERCO I MIQUEL al compte referit bancari titularitat d’lNTERVENCIO GENERAL, ref. AD91 0006 0002 5112 4365 0263, de la pròpia entitat bancària BPA, imports amb els quals es constituí una imposició a termini fix que es renova fins al moment de la cancel·lació del compte bancari, ocultant-se així a les autoritats judicials, fiscals, policials, reguladores i supervisores, doncs aquesta era la finalitat de la transacció referida”.

Cierco i Miquel van aconseguir mantenir aquests 1,6 milions amagats de la Justícia fins el 2015 quan els americans, que havien descobert les pràctiques de blanqueig internacional per part de BPA, van carregar-se el banc. En realitat, tal i com recull l’aute de processament d’Higini Cierco i la resta de col·laboradors en la trama de blanqueig dels diners de Camargo Correa va ser la “casualitat” la que va permetre descobrir, un cop es va accedir a la documentació interna del banc, que havia passat amb aquest compte i seguir la traça dels diners.