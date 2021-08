Inversió de 400.000 euros per reformar voravies a Encamp

EncampEl comú d'Encamp destina una inversió de 400.000 euros a reformes diverses voravies de la vila. Els treballs de remodelació de les voreres situades als carrers el Pedral i al Mirador han començat aquest matí, en les quals, juntament amb les obres al carrer Arribes, la corporació preveu destinar més de la meitat de l'import, uns 265.000 euros. Tal com ha explicat aquest migdia la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, la previsió és que els treballs durin fins al 3 de desembre, amb la intervenció d'un toral d'onze voreres, dues al Pas de la Casa. A més, ha apuntat que es tracta d'una inversió que es durà a terme cada any fins a final de mandat per tal de recondicionar totes les voravies possibles en la línia dels projectes d'embelliment d'alguns carrers de la vila.

El director del departament d'Infraestructures i Manteniment, Cerni Areny, ha manifestat que el moment de projectar la remodelació, s'ha tingut present la sortida i l'entrada de les escoles, un moment del dia que els treballadors i tècnics "mirarem d'optimitzar i vetllar per no afectar el trànsit al carrer". En aquest sentit, ha puntualitzat que l'actuació davant de l'escola andorrana situada al carrer Pedral es farà per Tot Sants, coincidint amb les vacances escolars, per evitar incidir en el desenvolupament habitual del centre.

Areny també ha explicat que les noves voravies es construiran amb paviment asfàltic, un material molt més resistent que l'actual, el panot, i que es preveu que tingui una durada d'aproximadament una vintena d'anys des de la seva instal·lació. "El panot, a causa de les inclemències meteorològiques es malmet més ràpidament", ha matisat.

Per la seva banda, el conseller d'Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernández, ha assenyalat que poder dur a terme les reformes de les voravies als carrers Pedral, Arribes i el Mirador és una "bona notícia", ja que es tracta d'una demanda de la ciutadania i per la "tècnica de contractació per fer les obres". "Es tracta d'un concurs normal, en el qual s'ha adjudicat la bossa de 400.000 euros al 100%, un fet que ens permet poder reaccionar molt ràpidament a l'hora de treballar en qualsevol imprevist que pugui sorgir", ha dit. I ha incidit en el fet que la duració del tram més gran dels treballs serà de deu setmanes i que la remodelació de les voravies situades a l'avinguda Rouillac i al carrer 14 de març serà de vuit setmanes, tot puntualitzant que "la resta són petits imports que s'aniran arranjant fins a principis de desembre".

Concurs per a la realització del nou Prat Gran

Mas també ha indicat que la corporació es troba a la fase final del "replanteig" del que serà el nou Prat Gran i ha afirmat que la voluntat del comú és treure el concurs per a la concessió de les obres de construcció "al setembre".