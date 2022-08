Inversió forana per a 200 pisos nous de lloguer a Encamp

EncampUn grup inversor estranger ja es troba en tota la tramitació per a la construcció de 200 habitatges de lloguer a Encamp, segons han indicat fonts properes al cas. Es tracta de cinc blocs d'habitatges que ocuparan una zona que comprèn l'àrea adjacent a la carretera des de l'Hotel Rosaleda i fins a la cruïlla de les Bons. Dins d'aquesta zona hi ha dos edificis ja construïts que s'han de tirar a terra perquè estan tancats des de fa anys per problemes estructurals i presència d'amiant en l'edificació.

La primera fase comportarà l'enderrocament dels edificis tancats i posteriorment es passarà a edificar els cinc blocs. Es faran de forma esglaonada començant pel primer que serà el que es construirà a tocar de l'antic Hotel Rosaleda, actual seu del ministeri de Cultura. La resta aniran edificant-se en direcció a la cruïlla de les Bons. En la part baixa dels edificis s'ubicaran locals comercials amb el que Encamp disposarà d'un nou espai agrupat de botigues.

Un dels punts importants és que la zona de parcs interiors amb els quals es dotarà els edificis seran d'accés al públic en general i no reservats per als veïns dels blocs. El comú d'Encamp ha aconseguit aquest avantatge per als ciutadans que disposaran dels nous espais verds que es faran a la zona. El projecte ja està aprovat i les primeres obres de desmunt podrien iniciar-se durant la part final d'aquest any.