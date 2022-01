La investigació a l'edifici on va caure un home a l'avinguda Carlemany porta cua

Andorra la VellaQuan la policia va arribar al lloc dels fets, el cap de setmana passat, al pis on resideix la dona d'origen dominicà que en un primer moment va ser detinguda, hi havia un parell de persones d'origen bolivià que cuidaven els fills de la primera, ja que ella es trobava a la sabateria on treballa. Fonts properes a la investigació han explicat que la parella, davant la insistència de l'home que es va precipitar al buit en intentar entrar a la casa, i en ser coneixedors de la caiguda, s'haurien desfet suposadament d'una quantitat de droga sense determinar portant-la a un altre pis de la finca abans que arribés la policia. D'aquesta manera, quan els agents van escorcollar el pis on presumptament es venia cocaïna tan sols se'n va trobar una petita quantitat a la bossa de mà de la sospitosa.

La detinguda va ser posada en llibertat i, a diferència d'altres ocasions amb persones estrangeres, no va ser expulsada del país sinó tot el contrari, se li va retirar el passaport perquè no abandoni Andorra i passi comptes amb la justícia.

Les mateixes fonts han afegit que en l'edifici, situat al número 51 de l'avinguda Carlemany, hi hauria almenys un altre pis on també es vendria droga. En aquest sentit, no es descarten més detencions.

Mentre, l'home que va precipitar-se al buit en intentar accedir al pis saltant des d'una finestra del celobert de l'escala comunitària cap a una finestra de l'esmentat pis, continua ingressat a Barcelona en estat molt greu.