Investiguen la criptoestafa de 100 milions d'euros amb connexions andorranes

Andorra la VellaMadeira Invest Club, que oferia rendibilitats del 53% en criptoactius sense pagar ni un euro d'impostos, ha cessat les seves operacions de cop sense avisar es publicitava a través d'Instagram on la seva cara visible era el compte de Cryptospain, liderada per Álvaro Romillo que proporcionava informació sobre com eludir a Hisenda.

Diverses informacions indiquen que hi hauria gent d'Andorra afectada. La majoria dels consultats no pot precisar de quanta gent del Principat seria víctima. Un tuit parla d'uan vintena de persones i és l'única informació que s'ha pogut trobar a respecte.

Per entendre el volum de la suposada estafa s'ha de remarcar que Cryptospain ha venut productes a més de 5.000 alumnes amb xarxes d'afiliació. També hi ha més de 2.800 persones que han estat pagant una filiació de 2.000 euros anuals. Fonts pròximes als investigats, segons recull la premsa espanyola, parlen d'uns 100 milions d'euros captats amb falses promeses. Estem davant una de les criptoestafes més importants a Espanya que ha deixat una bona quantitat d'afectats i que també ha esquitxat el Principat.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors, CNMV, va advertir que aquesta societat “no està autoritzada per a realitzar les activitats reservades a les institucions d'inversió col·lectiva previstes en l'apartat 1 de l'article 1 de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva”.

Ara, sense avisar els seus clients, s'ha tancat el servei i el canal de Telegram que s'utilitzava per a comunicar-se amb la comunitat s'ha desactivat. Les oficines estan tancades i els números de telèfon no funcionen. Únicament s'ofereix el correu electrònic legal@madeirainvestclub.com perquè els inversors puguin demanar la restitució de la seva inversió.

Vendre't a Hisenda

Quan es contractava el producte s'assegurava que tot es feia de manera anònima sense haver de donar explicacions al fisc i sense haver de tributar res. Si es contacta per recuperar els diners ara s'adverteix que qualsevol informació proporcionada per correu electrònic serà facilitada als organismes reguladors i fins i tot la justícia en cas de ser requerida. És a dir, que si es vol recuperar els diners que s'ha invertit per a no tributar cal identificar-se i exposar-te a un delicte fiscal important. S'apunta al fet que és una tàctica perquè la gent prefereixi perdre els diners que posar-se en el punt de mira d'Hisenda.

La mala notícia és que tot apunta a una presumpta estafa piramidal perquè segons reconeixen alguns afectats, anava pagant les rendibilitats fins que de sobte van deixar de fer-ho.

El tancament del servei s'ha comunicat mitjançant un vídeo gravat per Luis, el líder de la comunitat, qui explica que la societat s'ha vist obligada a tirar el tancament per una investigació. Assegura que els seus comptes bancaris han estat bloquejades, així com la pròpia activitat de l'empresa. Luis ha estat identificat com Álvaro Romillo.