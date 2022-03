'It's the final countdown'

Andorra la VellaSi has llegit cantant el titular d'aquesta notícia, és que tens un esperit prou guerrer per a afrontar els darrers dies de rebaixes. Un territori desconegut on pots trobar-te descomptes desorbitats i roba i objectes que mai haguessis pensat que formarien part del teu armari (però que s'acaben convertint en un company de viatge inseparable).

És ara o mai: a Pyrénées Andorra , aquesta aventura acaba el pròxim diumenge 13 de març. Durant els pròxims dies, podràs aprofitar els descomptes de fins al 60% que hi ha a les seccions de moda i accessoris, i a esports. Tindràs l'oportunitat d'aconseguir autèntiques promocions, i de pas, donar una ullada a la nova temporada de primavera-estiu.

Esperar els últims dies de les rebaixes pot ser la millor estratègia de compra si la teva prioritat són els millors descomptes i tens la ment oberta per descobrir tresors ocults. Pots aprofitar per quedar-te amb peces bàsiques de fons d'armari -que saps que et duraran anys- i prioritzar la qualitat versus la quantitat. És el compte enrere final! Rebaixes fins al 13 de març a Pyrénées Andorra .