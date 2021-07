Un itinerari al bosc de Canòlich dedicat a l'autoconeixement

Sant Julià de LòriaAndorra Turisme i el comú de Sant Julià de Lòria han presentat aquest dilluns l'itinerari 'Moments', un camí traçat enmig del bosc de Canòlich centrat en l'autoconeixement i el retrobament dels usuaris amb la natura. Segons ha explicat aquest dilluns el titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, aquest nou recorregut del qual disposa Andorra, que s'ha hagut de crear des de zero, "respon a la demanda d'experiències 'mindfulness'" que actualment busquen tant els turistes nacionals com estrangers, gaudint així d'una oferta que combina natura, benestar i sostenibilitat. Bàsicament, ha afegit, es tracta "d'uns espais de reflexió i de tranquil·litat" que serveixen per "complementar aquesta oferta turística que tenim".

Per tal de gaudir al cent per cent de l'experiència, des d'Andorra Turisme s'ha creat una guia d'aplicació que fa parar a l'usuari en deu punts diferents del recorregut. La idea és que en cadascun d'aquests punts els turistes reflexionin a través d'una petita història escrita. Per a tots aquells interessants que vulguin apropar-se, és imprescindible fer una reserva prèvia a l'oficina de Turisme de Sant Julià o bé a la d'Andorra la Vella. Un cop allà, es facilitarà la guia a un preu de vuit euros. "Després de tot aquest temps, s'ha vist que la gent ha tornat a tenir ganes d'estar en contacte amb la natura perquè són espais que se senten molt segurs", ha afegit Torres. Es tracta, a més, d'un nou projecte que s'alinea amb el full de ruta H23 del Govern.

El recorregut compta amb una distància d'entre dos i dos quilòmetres i mig de llargada. El director creatiu del camí, Víctor Martín, ha explicat que s'ha intentat definir un tram pla i amb poc desnivell per tal de fer-lo accessible a tots els públics. A més, s'ha col·locat una senyalització molt minimalista "per no interferir en el medi" però que, a la vegada, és suficient perquè els visitants no es perdin pel bosc. Martín ha declarat que el termini de creació d'aquest camí ha estat d'un any, ja que un dels factors més difícils ha estat buscar la ubicació.

Finalment, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha posat en relleu que el que persegueix aquesta iniciativa és afavorir a un turisme que no sigui massiu, ja que s'ha de demanar hora abans de fer-lo. En aquest sentit, ha manifestat que des del comú no es va dubtar en acceptar l'oferiment per part d'Andorra Turisme, ja que es tracta d'un projecte "que s'adapta perfectament amb els objectius que persegueix la parròquia en matèria de sostenibilitat". Amb tot, ha celebrat que sigui una iniciativa que es desenvolupa a nivell nacional perquè "cada vegada crec més en un turisme de país i no de parròquia per parròquia".

El pressupost de l'actuació, per part del comú, ha consistit bàsicament en el pagament del sou dels treballadors de la corporació, que són qui han definit el tram. En el cas d'Andorra Turisme, només han hagut de fer front a les despeses derivades de la instal·lació de la senyalització.