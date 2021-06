Itineraris 'mindfullness', la proposta d'Andorra Turisme per a l'estiu

Andorra la VellaDesprés de la pandèmia, les societats d'arreu del món han experimentat una necessitat creixent de buscar el contacte amb la natura, respirar aire lliure i tenir un vincle més estret amb el medi ambient. Fruit d'aquesta demana, Andorra Turisme ha presentat aquest dijous la nova campanya d'estiu centrada en potenciar aquest contacte amb l'entorn. Tal com ha detallat el director de Producte i Nous Projectes de l'entitat, Enric Torres, la proposta es basa a oferir diversos recorreguts de muntanya, però adaptats i focalitzats a dos públics diferents, el familiar i el 'mindfullness'.

Les dues propostes estan formades per diferents circuits, tots de fàcil accés, de poc pendent, amb un inici i final al mateix punt, d'una durada d'entre una i dues hores, segurs i relativament a prop dels nuclis urbans. En el cas de la primera proposta, que Andorra Turisme ha anomenat 'Moments: camins de benestar', està dirigit a aquelles persones que busquen "no només un viatge, sinó que volen fer un viatge interior, tal com ha recalcat el director general, Betim Budzaku. Tenint en compte que, "segons el portal Booking.com, el 15% del turisme farà aquest estiu turisme saludable", Budzaku ha explicat que aquests itineraris "responen a una necessitat de buscar el benestar a través de teràpies naturals que ajuden a la concentració i l'autoconeixement". Les dues rutes circulars, basades en l'autoconeixement i el treball en equip, i que es donaran a conèixer més endavant, estaran ubicades a Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella i el seu accés tindrà un cost de 8 euros per persona, ja que el circuit disposarà d'una sèrie d'elements i d'una guia que permetrà al visitant fer una exploració terapèutica alhora que fa el camí.

L'altra proposta està dirigida a un públic familiar, que tan bé ha respost a l'oferta andorrana segons consideren des d'Andorra Turisme. Els 'Maraculla: petits senders màgics' seran recorreguts amb diverses temàtiques, seran de franc i també tindran una guia física per entendre i interpretar el camí. Estaran ubicats a La Massana i Canillo i també es donaran a conèixer més endavant. Tal com ha detallat Torres, "el nom maraculla, és una paraula molt andorrana, que defineix una pinya d'avet, i que representa tot allò que els infants podran trobar-se durant el camí.