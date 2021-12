"I tu, ja saps quins són els teus propòsits per al 2022?"

Andorra la VellaEl nou anunci de Nadal de Pyrénées Andorra, que ha presentat aquest dimecres desde la façana dels magatzems, anima els seus clients a complir tots els propòsits que es marquin per al nou any i que els facin sentir “únics i especials”. L’’spot’, que compta amb una cançó creada especialment per a l’ocasió per la banda catalana Ginestà i es podrà escoltar sencera a Spotify a partir del 3 de desembre, ha estat rodat al Principat i el protagonitzem diverses persones amb les qui tots ens podríem arribar a identificar. La primera projecció s'ha fet aquesta tarda a les 18.00h davant la curiositat dels vianants que passaven per davant dels magatzems i quedarà a la pantalla durant les pròximes setmanes. A més a més, també es compartirà a través de les xarxes socials del Grup Pyrénées.

L''spot' de Nadal de Pyrénées Andorra.

Propòsits com ‘ser més atrevits’, ‘brillar’, ‘tornar a creure’ o ‘estimar sense fi’ es transmeten al llarg de l’anunci perquè, d’una manera o altra, tothom es pugui sentir inclòs. Amb el hashtag #Propòsits2022, Pyrénées Andorra proposa als seus clients que comparteixin els seus desitjos i aspiracions, amb l’objectiu d’ajudar a complir-los.

La celebració de la campanya de Nadal marca també l’inici de la commemoració dels 75 anys dels magatzems, que s’allargarà durant tot el 2022. Pyrénées Andorra va néixer l’any 1947 amb el propòsit de convertir-se en un espai on tothom pogués trobar el que necessita, allò que buscava. Havent complert el seu propòsit fundacional, la companyia segueix creixent cada any amb la incorporació de noves marques -més de 150 el darrer any-, la transformació digital i la consolidació del seu pla de sostenibilitat.