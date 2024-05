Joan Verdú parla del "perfil baix" que cal per viure a Andorra

Andorra la VellaEl youtuber resident Wall Street Wolverine va fer una entrevista a l'esquiador Joan Verdú on van tractar diferents temes sobre el que significa viure a Andorra. El youtuber va ser molt clar respecte a la percepció del que creu que ha de fer la gent 'famosa' de fora que es trasllada a viure al Principat. Destaca que s'ha de tenir "un perfil baix" perquè aquí "es coneix tothom". Indica que és el que recomana a tothom quan li pregunten que han de fer si venen a viure al Principat.

L'streamer ha deixat clar que "aquí el que no pots fer és venir a fer el pallasso perquè no agrada", en referència a algunes de les polèmiques d'altres youtubers. Concretament, ha incidit en el fet que "no pots tenir un 'calentón' i dir 'gilipolles' a un policia perquè a aquest agent el coneix molta gent". I afegeix que "com facis alguna cosa dolenta s'assabentarà fins i tot el del forn de pa perquè tot es difon molt ràpidament". Considera que no pots venir a Andorra "a considerar-te el més llest, perquè hi ha gent que segurament és més llesta que tu".

En l'entrevista, Verdú afirma ser "molt patriota andorrà" i explica que ell també té un "perfil baix" perquè només està centrat en la seva carrera professional. L'esquiador comenta quines són algunes de les pistes que més li agraden al món i destaca la seva connexió amb la de l'Avet de Grandvalira.