Jordi Alcobé: “La conducció sobre neu hauria de ser assignatura obligatòria per passar el carnet de conduir”

Andorra la VellaL'actual junta de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ha estat l'artífex de la consolidació d'un projecte que es vanta d'haver estat el precursor d'un model de col·laboració amb les diferents administracions. Des de la proposta d'un pla d'accions, a la participació en les polítiques de seguretat vial, passant per alguna font d'obtenció de recursos, com el que s'aconsegueix amb la personalització de les matrícules. Un dels membres del consell directiu, Jordi Alcobé, assegura que han “popularitzat” l'entitat, que ha incrementat substancialment el nombre de socis a partir de l'oferta de nous serveis, com la corredoria d'assegurances o els diferents programes de formació.

Des de quan funciona l'ACA?

L’Automòbil Club d’Andorra ha guanyat un gran prestigi des de l’any 1954. He de fer referència a la història perquè l’ACA ha acompanyat, gràcies a una comunicació fluïda amb les administracions, el creixement de la mobilitat al Principat. Un exemple: som els primers que, gràcies a unes pantalles a Escaldes-Engordany, comuniquen l'estat de la carretera del port d’Envalira. També som qui proposa al Govern la nova senyalització de carreteres.

Alguns projectes més recents també en col·laboració amb l'administració?

Crec que el primer a destacar és la Missió 0, projecte desenvolupat i cofinanciat amb el ministeri de Transport amb la col·laboració del departament de Mobilitat. Des·de l’ACA som conscients del nostre rol per divulgar les bones conductes al volant i evidenciar els riscos de males pràctiques però també, per exemple, de deficiències en les carreteres. Es també amb el departament de transport que tractem els assumptes relacionats amb la ITV, que l’ACA, amb el nostre soci APPLUS gestiona des de fa quinze anys. Aprofito per fer un incís sobre APPLUS per dir que gestiona centres a tot el món i que realitza més d'un milió d'inspeccions anualment.

Actualment col·laboreu en alguna campanya de Mobilitat?

Un altre ministeri amb qui treballem molt estretament és Ordenament Territorial, a través de Mobilitat. Divulgar campanyes de seguretat, participar en projectes d'auditoria de l'estat de la calçada de carreteres. Actualment col·laborem en campanyes de sensibilització de conducció sobre neu i esperem que en el futur sigui una assignatura obligatòria per poder passar el carnet de conduir. Ens consulten sobre la confecció del nou codi de circulació i sobre els reglaments que s’hauran de redactar. Fa uns anys també hi vam col·laborar per a la redacció del primer Pla Engega.

Per potenciar la mobilitat elèctrica.

Sí. Participem a la comissió de Canvi Climàtic i Energia del Govern i a la subcomissió sobre mobilitat sostenible. També a la comissió de seguiment del servei de bicicleta elèctrica. Amb el ministeri de Medi Ambient hem desenvolupat campanyes de sensibilització sobre l’ús de vehicles elèctrics.

I en l'àmbit de l'educació?

Amb Educació estem amb un projecte de seguretat vial per a infants, el PEV (programa d’educació viària). També hi participen els comuns. Esperem poder ser aquest any en una trobada internacional que s'havia de celebrar el 2020 i es va haver de suspendre, l'European Trafic Educational Contes, on participen equips escolars de diferents països europeus.

Quina relació teniu amb els comuns?

Amb els comuns hem treballat en la seguretat dels passos de vianants. I puc destacar també la col·laboració en diversos esdeveniments: amb el comú d’Andorra la Vella per al Rally, amb el de la Massana per a la Pujada, el d’Ordino per al winter rally i el projecte de Sim Racing, el d’Encamp per a les activitats del circuit i amb el d’Escaldes per a diverses activitats de divulgació del vehicle elèctric.

Teniu alguna transcendència més enllà de les nostres fronteres?

Som molt actius en el network de la Federació Internacional (FIA), qui ens ha posat d'exemple amb alguns projectes treballats aquí, com la Missió 0, l'IMACA i altres activitats que són d’interès de la xarxa internacional dels 212 clubs que formem part de la FIA. Podem afirmar que la FIA, tot i ser un club de país petit, ens considera com un club actiu i amb projectes ambiciosos. Tenim dos vots a l'assemblea general, com a club i també com a federació d'automòbil andorrana. Una relació fluïda i de confiança.

I amb els països veïns?

També. Tenim una excel·lent relació amb la federació francesa. Som membre de la Ligue Occitanie, i la nostra cursa de muntanya és part del calendari oficial de la FFSA. També tenim relacions molt bones amb l'espanyola i la catalana, on, fins l’any passat, participen els pilots andorrans. Aquesta és una relació important perquè la gran majoria dels pilots que participen en les proves andorranes venen d'Espanya o França.

I suposo que per proximitat, també amb Catalunya.

Sí, el RACC és el nostre proveïdor d’assistència. Durant dècades aquesta relació comercial s’ha transformat en una relació de confiança. Les excel·lents relacions entre presidents, entre la direcció i els equips en general permeten preveure accions comunes, com la que deia abans, l'auditoria de carretera i més projectes empresarials, socials o esportius. Ens hem integrat al Mobility Institute del RACC, on participen els principals actors de la mobilitat a Espanya i que és una font molt interessant d’informació per als nostres projectes de país.