Jordi Alcobé s'ofereix per liderar la llista demòcrata a Canillo

Andorra la VellaL'exministre Jordi Alcobé, durant el mandat de Toni Martí, ja gairebé ha confirmat que accepta la proposta dels demòcrates canillencs per ser el cap de llista a les eleccions comunals del proper 17 de desembre. Alcobé serà el substitut de Francesc Camp, que va guanyar clarament al 2023, després que l'actual cònsol major hagi anunciat que es retira de la primera línia política i que no concorrerà als comicis.

Alcobé va rebre positivament la petició del comitè canillenc per encapçalar la candidatura, però, segons fonts properes al cas, va indicar que la seva intenció era haver estat el candidat al 2027 i que donava per fet que Camp es tornava a presentar. Alcobé, segons les mateixes fonts, no ha confirmat al cent per cent que serà el cap de llista, però gairebé ja ha donat el vist-i-plau.