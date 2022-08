Jordi Fàbrega, sobre la col·laboració amb la Seu per l'habitatge: "no podem donar-nos l'esquena"

Andorra la VellaUn dels dos batlles de l'últim mandat a la Seu, Jordi Fàbrega, defensa la col·laboració entre Andorra i la Seu en matèria d'habitatge. Assegura que quan més passos endavant s'han fet, ha estat quan totes les parts a la zona s'han posat d'acord. "La Seu no s'explica sense Andorra i Andorra no s'entén sense la Seu i l'Alt Urgell", assegura Fàbrega, que creu que no es tracta dels interessos particulars de cadascuna de les parts, sinó d'una col·laboració necessària i inevitable.

Jordi Fàbrega és batlle de la Seu d'Urgell per Junts per la Seu, i es va dividir els quatre anys d'alcaldia amb el seu soci d'Esquerra, Villaplana, que és qui exerceix actualment.

Pel que fa a la capacitat de la Seu per assumir un creixement important de població, Fàbrega pensa que, encara que es necessiten diverses adaptacions, és viable que la ciutat pugui augmentar els habitants sense abaixar la qualitat dels serveis públics. Destaca l'avantatge que presenta la Seu en ser capital de comarca, el que li permet tenir jutjat, diverses escoles públiques i una concertada i un hospital de comarca. A més, recalca que amb el projecte a la Urbanització de l'Horta del Valira no solament augmenta l'oferta d'habitatge actual, sinó que el potencial de zona permetria en un futur dotar-la de fins de 900 a 1.000 nous habitatges. "La Seu té espai per créixer", assegura Fàbrega.

Recorda, això sí, que ara per ara la ciutat no es troba preparada per assolir canvis en aquesta direcció. Reconeix que actualment tenen problemes d'habitatge fins i tot amb la seva població actual. Això fa pensar que es tracta d'un projecte a mitjà o llarg termini i que requereix molts acords entre totes les parts, perquè un dia pugui ser un projecte viable.