Jornada amb 36 contagis nous i 33 altes

Andorra la VellaLes dades epidemiològiques fetes públiques aquest diumenge pel Govern continuen mostrant una estabilització tant pel que fa als casos nous com a la pressió sobre el sistema sanitari. En aquest sentit, durant les darreres hores s'han notificat 36 nous positius, que eleven els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 13.060, dels quals 445 són actius. A més, s'ha donat d'alta a 33 persones, per la qual cosa les recuperacions ja se situen en les 12.491. El total de defuncions, sortosament, es manté en 124.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 9 pacients a planta (-1) i 10 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 6 d'elles sota ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap persona ingressada. Quant a la població escolar, el Govern ha informat que continuen 43 aules sota vigilància activa -20 total i 23 parcial- i 22 en vigilància passiva.

Pel que fa a la campanya de vacunació, el ministeri de Salut ha informat que durant la jornada de dissabte es van vacunar 807 persones. Així doncs, des de l'inici del pla de vaccinació ja s'han administrat un total de 28.503 dosis.