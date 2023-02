S'eliminen els cribratges a centres mèdics i sociosanitaris

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha decidit flexibilitzar les mesures per prevenir la propagació de la pandèmia del coronavirus davant la bona evolució de la crisi sanitària al llarg de les darreres setmanes. D'aquesta manera, tal com ha indicat el titular de la cartera de Finances i portaveu del Govern, César Marquina, s'eliminen els cribratges periòdics obligatoris pel personal i els usuaris dels centres mèdics i sociosanitaris i la utilització de la mascareta pels pacients que acudeixin als especialistes (logopedes, dentistes, fisioterapeutes, etcètera), tot i que els assalariats l'hauran de continuar portant per prevenció. Als centres mèdics i d'atenció primària continua sent obligatòria la protecció facial.

De la mateixa manera, en relació amb les residències, el Govern també ha anul·lat la mesura que limitava en dues persones el nombre de visitants que podia rebre un usuari i seran els centres qui decidiran quanta gent es permet per visita. Des del ministeri s'ha dut a terme aquesta flexibilització per la davallada de la incidència de la Covid al país, on avui dia només hi ha divuit casos actius.

Així doncs, al llarg de la darrera setmana s'han diagnosticat un total d'onze nous positius, que eleven el nombre d'infeccions detectades a Andorra des del març del 2020 a les 47.850, i s'han atorgat 23 altes, situant el nombre de recuperacions en les 47.673. Quant a les defuncions relacionades amb el virus, es xifra es manté estable en les 159. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap persona ingressada.

En relació amb l'evolució de la campanya de vacunació, des de l'inici s'han administrat un total 161.232 vaccins, dels quals 58.188 corresponen a primeres dosis, 57.563 segones, 43.093 a terceres i 2.388 a quartes. Des de l'executiu recorden que per demanar hora de vacunació s'ha de trucar al telèfon 821955 i no és necessària cap prescripció mèdica. A més, reiteren que per a les dosis de record obertes a tota la població major de 18 anys, la tercera i la quarta, s'administren els vaccins bivalents, fabricats a partir de la soca inicial i de les variants Òmicron que han circulat posteriorment amb més freqüència.