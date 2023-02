Estabilització de la pandèmia amb una vintena d'actius

Andorra la VellaL'evolució de la pandèmia del coronavirus al país continua estable amb menys d'una vintena de casos actius. Ho ha manifestat el ministre en funcions de Finances i portaveu, César Marquina, qui ha exposat que avui dia només dinou persones pateixen la malaltia i que durant la darrera setmana tan sols s'han detectat deu nous positius. D'aquesta manera, des de l'inici de la crisi sanitària del coronavirus a Andorra s'han registrat 47.860 infeccions i s'han atorgat 47.682 altes. "Tenim unes dades molt favorables amb menys d'una vintena de casos", ha indicat.

En relació amb la situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i a la planta hospitalària del centre sociosanitari El Cedre, no hi ha cap resident ingressat. I el nombre de defuncions relacionades amb el virus es manté en les 159. D'altra banda, Marquina també ha informat que el Govern en funcions ha sol·licitat al Consell General una nova pròrroga de dos mesos per poder prendre les mesures necessàries per prevenir la propagació de la Covid-19.