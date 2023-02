La Covid es redueix a la mínima expressió

Andorra la VellaLa incidència de pandèmia del coronavirus al país es redueix, gairebé, a la mínima expressió. Així es desprèn de les dades facilitades aquest dimecres pel ministre de Finances i portaveu, César Marquina, qui ha detallat que al llarg de la darrera setmana només s'han diagnosticat sis nous casos i hi ha tretze persones amb el virus actiu. D'aquesta manera, des de l'inici de la crisi sanitària, el 13 de març del 2020, s'han comptabilitzat 47.866 casos, s'han atorgat un total de 47.694 altes i hi ha hagut 159 defuncions relacionades amb la pandèmia. Marquina ha valorat molt positivament les xifres i ha assenyalat que el Govern ha prorrogat una setmana més les mesures per prevenir la propagació del virus.