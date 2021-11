La Jornades de Cuina de Tardor de la Massana venen un 20% més de menús

La MassanaEls restaurants participants a les 14es Jornades de Cuina de Tardor de la Massana asseguren que cada any serveixen més menús, segons explica el comú en un comunica. El creixement d’enguany estaria situat en un vint per cent més de menús venuts, segons les dades facilitades per alguns dels restaurants. Fins i tot al 2020 l’evolució també va ser positiva, malgrat les restriccions a causa de la pandèmia.

“Per a nosaltres, el més important és posar en valor els nostres restaurants i continuar dinamitzant la parròquia. Hem aconseguit no només consolidar les Jornades sinó que continuïn creixent any rere any”, assegura el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

Enguany han participat a les Jornades dinou restaurants, cinc més que a l’edició anterior. Els participants són: Hostal Palanques, Angelo la Massana, Borda Raubert, la Minjadora de Cal Sinquede, Tequilando Mexicà-fusió, Sentro’20, la Borda de l’Avi, Don Piacere, Bossa Nova, el Racó dels Amics, Versió Original, la Grupetta, l’Hort de Casa, Surf Arinsal, Xalet-Hotel Montané, Molí dels Fanals, Carroi-Abba Xalet Suites Hotel, La Torrada i Borda Eulari.

A més dels menús, enguany hi hagut novetats, com la incorporació dels productors locals, els tasts de vins i les sortides guiades a la muntanya per conèixer i recol·lectar bolets i herbes que es poden fer servir a la cuina.