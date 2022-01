Josep Puntí és escollit president del consell parroquial de DA d'Andorra la Vella

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 16 de gener de 2012, va ser notícia...

DA d'Andorra la Vella ha escollit aquest dilluns l'òrgan de govern del consell parroquial, presidit per Josep Puntí, un dels suplents de la llista territorial de les passades eleccions generals de l'abril. Tot i que els estatuts només obliguen a nomenar un president i un secretari, s'ha acordat que el consell estigui format per fins a deu membres, amb Àlex de Santiago com a vicepresident, i Carles Pedra com a secretari. Robert Cassany ha estat ratificat com a enllaç amb l'executiva nacional, i també s'han nomenat tres representants de les institucions: Jordi Cinca, Meritxell Verdú i Neus Farré. Completen el consell parroquial Natàlia Gallego, Eduard Gallego i Eugeni de Santiago.

La reunió d'aquest dilluns ha servit per nomenar els membres del consell parroquial, un procés que s'ha fet respectant totes les tendències que hi ha dins del comitè parroquial i primant l'esperit d'equip, ja que tot i que els estatuts només estableixen que es nomeni un president i un secretari, s'ha volgut crear un consell més ampli amb deu membres.

En els propers dies, els membres del consell parroquial presentaran el calendari de reunions i les tasques a desenvolupar, treballant en vista a la celebració d'un congrés del partit que tindrà lloc durant els propers mesos per tal de marcar les línies polítiques de la formació, un cop deixades enrere les eleccions generals i comunals.