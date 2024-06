Un jove exposa els problemes per sortir de casa dels pares pel preu de l'habitatge

Andorra la VellaUna enquesta feta pel carrer a Escaldes recull el testimoni d'un jove que respon a la pregunta sobre les dificultats per independitzar-se i poder viure fora de casa dels pares. L'enquestat explica que el principal problema són els preus del lloguer. Indica que els pisos per arrendar disponibles es troben al Pas de la Casa el que significa viure a quaranta minuts del centre. I fins i tot al Pas diu que són cars perquè costen uns 900 euros quan el salari mínim no arriba a 1.400.