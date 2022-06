El jove pilot de l'ACA Raúl Ferrer, ambaixador de FEDA per a la mobilitat sostenible

EncampEl jove pilot de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), Raúl Ferrer, ha estat nomenat com a nou ambaixador de FEDA per a la mobilitat sostenible. D'aquesta manera, tal com ha explicat el director general de la parapública, Albert Moles, el pilot passa a ser la imatge de l'entitat amb l'objectiu d'aprofitar un esportista d'alt nivell per explicar i apropar a la ciutadania com funciona el vehicle elèctric. "Hem de treure aquesta por que té la gent i els dubtes" i la figura de Ferrer ha de servir per "comunicar el futur de la mobilitat sostenible que FEDA vol transmetre als nostres clients" a través d'esdeveniments, accions conjuntes i també per les xarxes socials.

Durant la presentació del nou ambaixador, que ha comptat amb la presència del jove pilot i del secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, Moles ha volgut reivindicar que la mobilitat elèctrica ja és una realitat i també que és una "manera d'abordar el futur de forma sostenible". En aquest sentit, ha recordat que a Andorra hi ha la Litecc, la qual estableix que per l'any 2030 hi ha d'haver un 20% de vehicles elèctrics. A més, ha informat que el canvi s'està accelerant i per aquest motiu, FEDA des del 2016 ha instal·lat carregadors i càrregues a les cases, a banda de llençar l'aplicació Mou_T_B. Moles ha volgut posar de manifest que un dels objectius de tenir un ambaixador és apropar aquesta mobilitat sostenible a la ciutadania i conscienciar-la. De fet, ha comentat que al Museu de l'Electricitat ja estan duent a terme activitats de mobilitat elèctrica pels més petits juntament amb els centres escolars.

Per la seva banda, el nou ambaixador ha manifestat que és tot "un honor formar part d'aquesta família i la nostra missió és intentar potenciar aquesta mobilitat elèctrica al nostre país". Com a experiència personal amb vehicle de carreres, Ferrer ha emfasitzat que els vehicles elèctrics van molt bé, a banda de ressaltar la potència que tenen i que no contaminen. Per aquest motiu, ha declarat que Andorra és un lloc idoni per potenciar aquesta mobilitat elèctrica. "Estem acostumats a fer trajectes molt curts" per dins el país i tot i que encara hi ha cotxes que no tenen una gran autonomia, "tenen molta potència", ha dit. En la mateixa línia, Sasplugas ha puntualitzat que per a l'ACA és una doble satisfacció tant com a club com també com a federació.

Cal recordar, que Ferrer disputarà enguany el mundial de Rallycross, una competició de vehicles elèctrics. El pilot que competirà en les cinc carreres del mundial, s'estrena aquest proper cap de setmana a Suècia, i ha assegurat que donarà el 200%. Tot i que ja ha fet un test amb el cotxe i molta preparació en simulació i també amb psicòleg, ha comentat que ha d'aprendre els "trucs" de la competició i acabar-se d'acostumar al cotxe. "He d'aprendre molt el cos a cos i el contacte, que no hi estic acostumat i no ho tinc tan normalitzat com els meus rivals", ha expressat, assegurant que esperen poder tenir bons resultats aquest any o l'any vinent.