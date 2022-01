Jover assegura que no està tancat que el ministeri de Medi Ambient s'ubiqui a l'hotel Casamanya

Andorra la VellaDesprés que en els darrers dies es donés per fet que el futur de l'hotel Casamanya passava per ubicar-hi les dependències del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat que "ni de bon tros" hi ha una decisió presa al respecte. De fet, ha confirmat que aquest ministeri hi podria tenir un bon encaix per la tradició agrícola i ramadera de la parròquia d'Ordino, però "no està tancat".

El ministre ha declarat, en la roda de premsa posterior al consell de ministre, que hi ha una bona entesa entre el comú, el quart i el Govern per buscar "una finalitat pública en aquest espai" que a la vegada, permetria mantenir el patrimoni i donar-li una utilització diferent. En aquests instants encara s'està treballant per mirar quina és la millor solució i Jover ha volgut remarcar que "no s'ha acordat que el ministeri de Medi Ambient vagi en aquest espai". Tot i així, sí que ha assegurat que hi ha un acord ampli perquè el futur de l'hotel Casamanya tingui "una finalitat pública".