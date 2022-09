Jover defensa que "qualsevol altra de les opcions" que s'hagués pres per tirar endavant els canvis urbanístics hagués estat "pitjor"

Andorra la VellaEl ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, creu que "qualsevol altra de les opcions" que s'hagués pres per tirar endavant els canvis urbanístics i evitar una allau de sol·licituds de construcció hagués estat "pitjor" que la de la tramitació de la llei per extrema urgència i necessitat. En aquest sentit, tot i no valorar si hi ha hagut "efecte crida o no" el que sí que és evident, ha reconegut, és que hi ha hagut un increment de demandes i ha afegit que la situació hagués estat pitjor si s'hagués optat per una altra via, com la de la urgència. En aquest cas, ha afirmat, que si en lloc de les dues setmanes que s'ha tardat a tirar endavant la llei s'hagués tardat "tres mesos", el volum de peticions segurament hagués estat superior.

Jover ha fet aquestes manifestacions qüestionat sobre el posicionament sobre el projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic fet públic aquest dimarts pel Col·legi d'Arquitectes i on proposen algunes mesures "transitòries" mentre es treballa en un pla territorial general d'Andorra, com per exemple, suspendre la sol·licitud de llicències d'obra major, així com la tramitació de plans parcials o especials "en unitats d'actuació a les quals avui no arriben directament ni la vialitat ni els serveis urbanístics". Jover ha manifestat que aquest posicionament dels arquitectes demostra que "la problemàtica hi és" i que des del Govern l'opció per la qual s'ha optat és la de "no aturar la construcció", perquè es considera que no seria bo "ni per a l'activitat econòmica del país ni per al sector", però, en canvi, ha afegit, s'han volgut impulsar els canvis necessaris per "alinear la construcció" a criteris de sostenibilitat. En aquest sentit, ha destacat que l'objectiu és el mateix que busca el col·legi professional, però que la proposta de l'executiu busca ser "menys traumàtica per a la ciutadania".

Quant a la necessitat que els diferents estudis de càrrega que facin els comuns puguin oferir una visió general del país, Jover ha destacat que és per això que s'està treballant en un "mínim denominador comú" i ha remarcat que hauran de seguir el mateix patró, amb l'harmonització de determinats conceptes. Això no vol dir, ha afegit, que cada parròquia no faci constar les seves especificitats en aquests estudis. "És necessari que hi hagi una coordinació perquè els plans tinguin sentit tots junts", ha conclòs.