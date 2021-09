Dos joves andorrans participaran en la PreCOP26 de Milà per tractar temes sobre el medi ambient

Andorra la VellaDos joves andorrans participaran en la trobada internacional 'Youth4Climate: Driving Ambition', en el marc dels actes previs a la PreCOP26, que se celebrarà a Milà del 28 al 30 de setembre. Els dos joves de batxillerat seleccionats per representar al Principat han estat rebuts aquest divendres per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i per la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Calvó ha comentat que a l'esdeveniment, els dos joves tindran sessions amb el secretari general de les Nacions Unides, amb autoritats polítiques, com el primer ministre italià, Mario Dragui, o el del Regne Unit, Boris Johnson, així com amb activistes internacionals. "Espero que els hi donin molta informació i que puguin compartir amb altres joves de tot el món l'experiència de poder treballar per una declaració de joves que tindrà lloc a la COP26", ha indicat Calvó.

Els dos joves han estat seleccionats a partir d'un formulari del Fòrum de la Joventut. "Són joves implicats en temes de medi ambient i que han tingut ganes de participar en aquest esdeveniment", ha comentat la ministra, remarcant que des del Govern es mostren molt satisfets pel fet que els joves estiguin implicats en accions climàtiques, ja que seran els més afectats.

Durant la trobada, tant Calvó com Vilarrubla han donat informació sobre el que s'està fent a Andorra i sobre el país perquè ho puguin explicar als altres joves d'arreu del món la realitat del país. Així, a banda de les conferències plenàries, els dos joves també participaran en taules rodones de treball. Amb tota la informació rebuda i l'experiència apresa, l'objectiu del Govern és poder organitzar algun esdeveniment per traslladar aquest coneixement a la resta de joves andorrans. En la trobada d'aquest dijous també han participat el secretari d'Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell i el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, i des del Govern s'ha entregat als joves un document on es recullen les accions previstes per encarar el país cap a la neutralitat carboni l'any 2050.

D'altra banda, els dos joves s'han mostrat molt contents de poder participar en aquest esdeveniment i han manifestat que tenen unes expectatives molt elevades. També han comentat que durant aquesta setmana treballaran conjuntament amb el Fòrum de la Joventut per preparar un discurs per l'esdeveniment.