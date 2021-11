Els joves consellers lauredians treballaran en propostes per una parròquia més neta i verda

Sant Julià de LòriaComptar amb més parcs i espais verds i millorar la neteja de la parròquia han estat dues de les propostes que més s'han pogut sentir durant la constitució del consell d'infants aquest dilluns a la tarda a Sant Julià de Lòria. D'aquesta manera, els joves consellers han deixat ja entreveure quines seran les línies de treball en les quals incidiran al llarg del curs per presentar en el consell d'infants. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha subratllat que "són propostes totalment reals que s'adapten perfectament a la problemàtica de la parròquia" i que coincideixen amb les queixes que fan arribar els ciutadans.

Majoral ha destacat "l'estima per la parròquia" que demostren els joves consellers. "Són nens que s'estimen la parròquia i que es volen involucrar en la presa de decisions", ha subratllat, i ha incidit que per a la corporació és "molt important donar-los veu i l'opció que s'impliquin".

El cònsol major ha destacat que les propostes assenyalades pels infants, com la neteja, "solen ser un clàssic" i en aquest sentit els ha volgut recordar els "esforços" que ja es fa des del comú per solventar-les. Els ho ha explicat amb un exemple: a l'estiu s'utilitzen 30.000 litres diaris per a la neteja dels carrers. Ha reconegut, però, que queda feina per fer i que una de les parts més importants és la conscienciació de la ciutadania.

Lucia Dias, de l'escola francesa, ha destacat que s'havia presentat com a consellera perquè li agradaria que es fessin millores per a la parròquia com la instal·lació de radars a totes les carreteres; una piscina descoberta; un parc per a gossos i més papereres per tenir la parròquia més neta. Al seu torn, Jan Majoral, també de la francesa, ha advocat per camins de muntanya, un espai jovent més gran, més atraccions als parcs i fer la parròquia més accessible. L'Aina Queiros ha proposat netejar el lavabo del parc del Prat Gran i la parròquia en general. Paula Vidal ha proposat també la neteja del lavabo i un parc amb tirolina. Al seu torn, l'Enzo Romero, de l'escola andorrana, ha recomanat habilitar rutes de muntanya i una "bona guia" dels camins de la parròquia, a més d'una sala de jocs recreatius, recuperar el cinema al Centre cultural i arreglar les voreres. L'Arlet Romero ha defensat que calen més espais verds i ha suggerit que es facin al passeig del riu; més dispensadors de bosses sobretot a la part alta de la parròquia; un bus escolar a les parts altes i més freqüències del Quart Bus, i fer activitats per a totes les edats.

Pel que fa al bus, el cònsol major els ha explicat que s'està treballant en un concurs per renovar el Quart Bus perquè pugui ser a la demanda. Quant a la proposta dels espais verds ha manifestat que "els agrada" i que hi treballaran; quant al cinema s'ha signat un acord amb Terrassa per fer arribar un certamen de cinema a la parròquia i en relació a la sala de jocs ha fet notar que es tracta d'una proposta que es planteja sovint. Majoral també ha volgut agrair la feina que van fer els anteriors consellers joves que van elaborar un vídeo per conscienciar els ciutadans sobre la neteja i uns cartells que s'han col·locat als parcs i al passeig del riu. També considera que va ser "molt enriquidor" el Clean Up Day. Al seu torn, la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha destacat el fet que es pugui celebrar la trobada entre els cònsols i els joves consellers en què aquests darrers poden veure de prop la feina real que es fa al comú.

Durant l'acte de constitució del consell d'infants s'ha signat també el memoràndum entre l'Unicef i el comú de Sant Julià de Lòria pel qual la parròquia esdevé 'amiga de la infància'. Majoral ha destacat que és "molt important aquesta possibilitat que tenen els infants de participar en la democràcia", i ha incidit que l'obligació del comú és "executar, en la mesura del possible, aquestes idees, que se sentin realitzats" i que la feina que fan els joves quedi "al fons d'un calaix".