Els dos joves ferits a Canillo, estables dins la gravetat

Andorra la VellaEl noi i la noia de 24 i 20 anys, respectivament, que van resultar ferits aquest diumenge al vespre en un accident de trànsit a Canillo continuen estables a la Unitat de Cures Intensives (UCI) on és previst que com a mínim hi estiguin 24 hores més, segons informen des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

En l'accident es van veure implicats tres vehicles, la motocicleta Yamaha YZS1000 amb plaques andorranes en la que viatjaven els dos joves; un turisme Hyundai Coupe també amb matrícula andorrana i un turisme Nissan NV200 amb plaques espanyoles.

Els dos joves van patir fractures vertebrals i, a més, el noi una contusió pulmonar i de la melsa i la noia, una ferida al braç.

El sinistre va tenir lloc pels volts de les set de la tarda a proximitat de la rotonda de Meritxell i arran dels fets la carretera va estar tancada durant gairebé una hora.