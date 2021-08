Els joves i internet: més de quatre hores diàries davant la pantalla

Andorra la VellaLa intensitat d'ús d'internet augmenta cada vegada més entre els joves, especialment a mesura que la seva edat avança. Segons revela un estudi impulsat pel PARS, el centre de càlcul i recerca social creat per l'ANA Economia, el 53,2% dels joves amb edats compreses entre 16 i 17 anys naveguen per la xarxa diàriament més de quatre hores, mentre que un 9,6% ho fa fins a un màxim de quatre. El 49,8% afirma fer-ho entre una i tres hores i un 12,2% no navega en cap moment. Entre aquells que es troben més temps davant la pantalla, destaca que el 17,4% ho fa entre cinc i deu hores diàries i l'11% més de deu.

Pel que fa a la població d'entre 12 i 15 anys, gairebé la meitat (49,2%) assegura estar-hi entre una i dues hores i el 28,8% declara navegar fins a tres hores diàries. Aquest percentatge es redueix a mesura que ho fa l'edat dels infants, ja que el 57% dels que tenen entre 6 i 11 anys es connecten a la xarxa menys d'una hora al dia i el 63,3% d'aquells menors de 5 anys no ho fan en cap moment, tot i que un 18% entra a internet fins a dues hores cada dia.

En el cas dels adults, a més, l'estudi mostra com un 82,3% del total de les 413 persones entrevistades es connecta a internet més de tres cops al dia. El 34% afirma que s'hi passa més de quatre hores, el 39% entre dues i quatre hores i el 27% menys de dues hores diàries. Aquestes dades, per tant, representen una freqüència de connexió diària de 4,45 vegades.

Entrant al detall sobre els dispositius amb els quals la ciutadania accedeix més a internet, els telèfons mòbils encapçalen la primera posició amb un 94%, seguits de l'ordinador portàtil (60,4%), la tauleta (45,5%), i les televisions intel·ligents. (45,2%). També s'observa com els homes fan servir més l'ordinador de sobretaula que les videoconsoles i l'assistent de veu, mentre que la població més jove fa un major ús del portàtil, les videoconsoles i els receptius digitals multimèdia.

En relació amb la tipologia d'activitats que es realitzen a la xarxa, la major part de la població es connecta a internet per fer servir el correu electrònic (85,2%) i realitzar consultes bancàries (81,4%). Les següents posicions tenen a veure amb escoltar o llegir els mitjans de comunicació (73,5%); navegar per les xarxes socials (70,1%); buscar informació de determinats productes o serveis (65,6%), o escoltar música (63%).