Es jubila el president del Tribunal Superior

Andorra la VellaEl Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha rebut una comunicació del president del Tribunal Superior, Albert Andrés, en la qual informa de la seva voluntat de jubilar-se, tal com preveu l'article 68.1 de la llei. Tot i això, Andrés continuarà en el càrrec fins a finals d'aquest any. El Consell Superior de la Justícia iniciarà en breu el procediment de selecció per cobrir la plaça de magistrat.