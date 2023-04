La jubilació de Jordi Moreno col·loca Bruno Lasne com a gran favorit per esdevenir nou director de la policia

Andorra la VellaEl director del cos de policia, Jordi Moreno, es jubila el mes vinent i deixarà d'ocupar la màxima responsabilitat executiva. Moreno porta 38 anys en el cos i arribar aquest any als 60 supera l'edat en la qual podia demanar el retir. El seu relleu es produirà, si no hi ha cap alteració, abans que el proper govern estigui constituït. La previsió, segons les fonts consultades, és que el substitut sigui l'actual número dos, Bruno Lasne. Aquest era el pla que ja existia prèviament per donar continuïtat al projecte.

Jordi Moreno Blázquez va néixer el 17 de juliol de 1963 a Escaldes-Engordany i va estudiar al Sant Ermengo. El 1985 va entrar per un edicte com a agent de policia i va passar per un gran nombre de departaments, immigració, servei caní, seguretat ciutadana i fronteres, entre d’altres. Va anar escalant dins de l'organigrama i va ser nomenat com a director en el govern de Toni Martí. Concretament, el 17 de febrer del 2014 .Ha desenvolupat el màxim càrrec dins del cos més de nou anys