Les jubilacions augmentaran més d'un 10% el 2023

Andorra la VellaAugment en les prestacions de jubilació, que s'incrementaran més d'un 10% durant el 2023, tal com informa RTVA. Això situarà la xifra total de despesa en aquesta partida en 135 milions, tal com preveu el pressupost de la CASS, que es reitera en la necessitat de reformes de fer més viable el sistema de pensions.

La xifra el 2019 se situava lleugerament per sota dels 100 milions, el que suposa un augment del 35% en quatre anys. L'objectiu de la CASS és, per tant, assegurar les pensions dels futurs jubilats. Consideren que això passarà perquè la prolongació de l'esperança de vida segueixi a l'alça. L'augment de l'IPC també influeix en els pronòstics d'augment de la despesa. Es calcula que per aquest any vinent, per cada pensionista, hi haurà 3,3 treballadors que cotitzin, el que encara no representa una xifra perillosa pel balanç pressupostari.