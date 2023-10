El judici de Vanessa Mendoza serà el 4 de desembre

Andorra la VellaDesprés de 4 anys d'espera, s'ha programat el judici per al 4 de desembre en el cas de Vanessa Mendoza i Stop Violències, acusats de desprestigiar les institucions. Tal com ha informat RTVA, la presidenta de l'entitat expressa inquietud sobre l'impacte de la campanya en contra en la possibilitat d'absolució.

La Fiscalia sol·licita 12.000 euros en multa i indemnització al Govern, juntament amb 6 mesos d'inhabilitació per a càrrecs públics. Organitzacions internacionals, com Amnistia Internacional, ofereixen suport i coneixements jurídics internacionals en preparació pel judici. Aquestes organitzacions insten a protegir els drets com a mitjà per preservar el prestigi de les institucions.

En cas que la solució no arribi a escala nacional, s'explorarà la via internacional, incloent-hi tribunals i comitès de les Nacions Unides, fins a aconseguir l'absolució de Mendoza.