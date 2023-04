La justícia dona la raó a la cap d'una escola bressol que va ser relegada

Andorra la VellaUna treballadora comunal del departament de Cultura i Afers Socials d'un Comú va ser promoguda a cap d'àrea de l'escola Bressol i el Llaç d'Animació. Va passar els sis mesos de prova i tenia un informa positiu de la Cap d'Afers Socials. Abans que l'acord de nomenament fos aprovat en junta de Govern pel comú, una mare va presentar una queixa. Això va provocar que el comú encarregués un informe a una empresa de recursos humans sobre la feina de la responsable. i aquest va ser negatiu. A més, la dona va reconèixer els fets dels quals l'acusava la mare. El comú va suspendre el nomenament i va considerar que no havia superat el període de prova. La dona va recórrer als tribunals entenent que una vegada s'havia fet l'informe favorable ja no es podia fer marxa enrere. La Justícia li ha donat la raó i ocuparà la plaça.

Segons la sentència, la nova responsable de l'escola Bressol, "va ser valorada favorablement per la Cap del Departament de Cultura i Afers Socials". Per tant, "la notificació del seu nomenament definitiu, i la inscripció al Registre i publicació al BOPA eren actes deguts, sense que sigui ja possible canviar posteriorment la valoració favorable de la Cap". Afegeix que "la queixa d’una mare o els informes posteriors sol·licitats pel Comú podrien donar lloc -si els fets denunciats tinguessin entitat suficient-, a l’obertura d’unes diligències informatives -que en aquest cas sí que es van iniciar-, i, si d’aquesta investigació se’n pogués derivar la comissió d’una infracció, un posterior expedient disciplinari -que no consta que s’obrís-, però el que ja no és possible és aprofitar aquesta queixa per no procedir al nomenament definitiu de la persona concernida en la plaça que havia estat valorada positivament per la seva Cap".