La justícia dona la raó a Govern i els enginyers titulats a Espanya poden treballar al Principat

Andorra la VellaEl Col·legi Oficial d'Enginyers d'Andorra (COEA) va interposar demanda jurisdiccional per haver autoritzat una enginyera industrial espanyola quan entenen que el país veí no aplica la reciprocitat amb els andorrans.

El Col·legi es queixava per les dificultats legals i administratives que s’imposen als andorrans per a exercir la professió al país veí. Recorden que a Espanya o altres països, "especialment quan la formació de la persona interessada no és la del país en qüestió, imposen veritables dificultats legals i administratives als andorrans per exercir la seva professió, el que vulnera el tracte de reciprocitat que cal donar." Indiquen que per col·legiar-se a Espanya, "si la persona sol·licitant no disposa d’un títol oficial espanyol, ha de procedir a homologar el seu títol estranger, i aquest procés d’homologació no és senzill i pot comportar l’exigència d’estudis complementaris, la qual cosa suposa que no existeixi una reciprocitat efectiva amb els ciutadans espanyols, compte tingut que Govern únicament examina el títol i valora si és suficient o no per exercir la professió, però no cal passar un procés d’homologació previ".

Govern replicava que Espanya permet als enginyers andorrans que homologuin els seus títols i "el col·legi andorrà té actualment la possibilitat de posar-se en contacte amb els diferents Col·legis Oficials d’Enginyers espanyols per tractar que els andorrans formats en un estat de la Unió Europea (UE) que han rebut una formació assimilable als nacionals d’altres estats de la UE, es puguin col·legiar directament sense necessitat de passar un procés d’homologació". El procés d’homologació o el reconeixement a efectes professionals que es porta a terme a Espanya "no suposa que calgui

fer estudis addicionals, sinó comprovar que les competències adquirides amb el títol siguin homòlogues a les dels títols expedits a Espanya. El procés d’homologació no està contemplat per la normativa andorrana i no s’ofereix al Principat la titulació".

Govern acusa el col·legi d'actuar de mala fe perquè "va donar l’alta l'engiyera incomplint un dels requisits dels seus estatuts i pretén després que es revoqui la seva autorització".

La sentència del Tribunal Superior és força dura entenent que Andorra no pot homologar res perquè no té cap titulació pròpia a homologar. Es recorda que "l’homologació és el reconeixement oficial que la formació superada per a l'obtenció d'un títol en una universitat estrangera és homòloga o equivalent a l'exigida per a l'obtenció del títol en el país, però com sigui que a Andorra no s’expedeix el títol d’enginyer industrial, no es pot parlar d’homologació". Per tant, "és evident que si a Andorra no existeix la titulació oficial d’enginyer, no pot ser aplicat un sistema d’homologació similar al que regeix a Espanya".

El Superior encara va més enllà i indica que "si s’acceptés la tesi del COEA -és a dir, que no hi ha reciprocitat entre el Principat d’Andorra i Espanya, però el mateix podia sostenir en relació a França-, i com sigui que els països on els andorrans s’acostumen a anar per rebre ensenyaments d’enginyeria pertanyen a la UE (principalment, França i Espanya), resultaria que els andorrans podrien col·legiar-se al Principat, mentre que no ho podrien fer els ciutadans francesos o espanyols (residents) que haguessin obtingut un títol idèntic, la qual cosa comportaria, sense cap mena de dubte, que es vulneraria l’objectiu del legislador reduir el proteccionisme." Per tant, s'estaria impedint els residents treballar a Andorra i s'hauria de tenir el passaport andorrà per fer-ho. I seria extensible a qualsevol altra professió liberal. I precisament això és el que es va voler evitar amb la llei que va acabar amb el 'coto privat' dels nacionals andorrans de les professions liberals.