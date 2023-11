La justicia espanyola archiva el cas de Drago Capital on s'investigava a Oleguer Pujol

Andorra la VellaLa Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional ha confirmat la decisió del jutge Santiago Pedraz d'arxivar provisionalment la causa que investigava a Oleguer Pujol Ferrusola per delicte fiscal i blanqueig de capitals.

La resolució destaca que l'acte del jutge estava prou motivat i que no s'han presentat nous indicis que justifiquin la reobertura del cas. La recerca sobre la inversió d'Oleguer Pujol en l'empresa Drago Capital continuarà en el marc de la causa principal relacionada amb el cas Pujol, en la qual estan imputats el seu pare, Jordi Pujol, i els seus germans.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita vuit anys de presó per a Oleguer Pujol per un delicte de blanqueig de capitals i un altre d'associació il·lícita. La Sala d'Apel·lació també va desestimar les acusacions d'il·licitud d'inversions realitzades per tercers en Drago Capital i el delicte contra la hisenda pública que se li imputava a Oleguer Pujol.